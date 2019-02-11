انت الان تتابع سوريا والنووي.. رسالة «فارسية» من نتنياهو لإيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، المشاركة في مؤتمر السلام والأمن الذي سيعقد في مدينة "وارسو" البولندية، في الفترة من 13-14 من الشهر الجاري، وذلك في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، صباح اليوم الأحد، مشيرا إلى أنه سيبحث في المؤتمر الدولي سبل إحباط التموضع الإيراني بسوريا، وصد العدوان الإيراني، ومنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. وجه "نتنياهو" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، رسالة باللغة الفارسية إلى دولة إيران، قال فيها: "إننا مستمرون في إحباط التموضع الإيراني بسوريا".

وذكر نتنياهو، في تغريداته -التي نشرها باللغة الفارسية- أنه سيلتقي نائب الرئيس الأمريكي ومع وزير الخارجية الأمريكي ومع زعماء آخرين. بدعوى التصدي للسياسات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط. اين هفته عازم اجلاس ورشو هستم که هدف آن برقراري صلح و امنيت است. در آنجا با معاون رئيس جمهور آمريکا مايک پنس، وزير