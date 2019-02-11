انت الان تتابع رسميا.. بوتفليقة يعلن ترشحه لولاية خامسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ترشحه رسميا، لولاية خامسة في حكم الجزائر، حسبما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل. وأول من أمس، أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل المقبل. وقال معاذ بوشارب، المنسق العام للحزب: "أعلن أن جبهة التحرير الوطني رشحت المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة تقديرا لحكمة خياراته وتثمينا للإنجازات الكبيرة تحت قيادته".

وأضاف، في خطاب أمام الآلاف من قيادات وأعضاء الحزب، نُظِّم بالقاعة البيضاوية بالمركب الرياضي 5 يوليو: "هذا مطلبكم وقراركم الصائب والحكيم بكل حرية وسيادة ومن أجل مصلحة الجزائر (..) ندعوكم من الآن للاستعداد لخوض الحملة الانتخابية القوية لصالح مرشحنا" وأوضح "ستكونون على موعد مع التاريخ بكل سيادة ومن خلال