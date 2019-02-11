هل تنجح «مجموعة 52» في إنهاء الانتفاضة السودانية؟

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مجموعة من الشخصيات الوطنية السودانية تقدمت بمبادرة تحمل اسم "السلام والإصلاح" تشمل خارطة طريق تطالب بحوار وطني يفضي إلى تكوين حكومة انتقالية بمهام محددة لأربع سنوات.

تتصاعد الأحداث في السودان يوما تلو الآخر وبدأت من مجرد احتجاجات ضد الأوضاع الاقتصادية وسعر الخبز إلى انتفاضة تطالب بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير، واتسعت رقعة التظاهرات، حيث شملت العديد من المدن وشارك فيها العديد من الفئات المجتمعية. ويشهد السودان احتجاجات بدأت سلمية في عدد من مدنه منذ 19 ديسمبر، بعد قرار الحكومة رفع سعر الخبز ثلاث مرات في بلد يعاني من ركود اقتصادي. إلا أن هذه التظاهرات السلمية تحولت إلى مواجهات مميتة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

جاءت تلك المواجهات التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى نتيجة حملة قمع متواصلة من الشرطة السودانية، أدت إلى مطالبات بإسقاط الرئيس الذي يحكم البلاد منذ ثلاثة عقود. "السلام والإصلاح" وفي محاولة لحل الأزمة المشتعلة في السودان منذ ما يقرب من شهرين، تقدمت مجموعة من الشخصيات الوطنية السودانية بمبادرة باسم "السلام

جاءت تلك المواجهات التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى نتيجة حملة قمع متواصلة من الشرطة السودانية، أدت إلى مطالبات بإسقاط الرئيس الذي يحكم البلاد منذ ثلاثة عقود.

"السلام والإصلاح"

وفي محاولة لحل الأزمة المشتعلة في السودان منذ ما يقرب من شهرين، تقدمت مجموعة من الشخصيات الوطنية السودانية بمبادرة باسم "السلام والإصلاح" تشمل خارطة طريق تطالب بحوار وطني يفضي إلى تكوين حكومة انتقالية بمهام محددة لأربع سنوات.

وتضم المجموعة 52 شخصية من الأكاديميين والسياسيين والمسؤولين السابقين، بزعامة رئيس وزراء انتفاضة أبريل 1985 الجزولي دفع الله، الذي قال إن الوضع الراهن في البلاد يعكس أزمة سياسية خانقة وانسدادا في الأفق بسبب عدم استجابة السلطة لأي جهود من أجل الإصلاح، بدلاً من التمترس حول السلطة.

هذه المجموعة ليست حديثة الوجود فقد برزت في مارس من العام 2016 حين سلمت الرئاسة السودانية مبادرة موجهة للرئيس عمر البشير، تدعوه لتشكيل حكومة انتقالية تعالج أزمات البلاد وتتجاوز التعديلات المحدودة إلى إحداث تغيير هيكلي في الحكم.

وحظيت مبادرة مجموعة الـ(52) التي وضعت حينها خارطة طريق محددة لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد بتجاوب واسع، إلا أن الرئاسة السودانية تجاهلت مطالب هذه المجموعة لاحقا ولم تعرها التفاتا، كما أن حزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية الحاكمة برئاسة عمر البشير رفضها كليا.

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وعاد قادة المجموعة أمس السبت، لطرح خارطة طريق جديدة، من خلال موقفهم الداعي للتوافق على فترة انتقالية وتشكيل حكومة مدتها 4 أعوام تتولى إدارة شئون البلاد بالتوافق بين قيادة الحراك الجماهيري والقوى السياسية الكبرى على أن تتشكل من كفاءات مشهودة القدرات وذات مصداقية وتوجه قومي مع تمثيل الأحزاب السياسية، وفقا لـ"سودان تربيون".

ويبدو أن مبادرة "السلام والإصلاح" لم تلق قبولا لدى المحتجين، حيث استمرت التظاهرات اليوم في مدينة أم درمان، حيث دعت المعارضة السودانية للتظاهر اليوم في أم درمان تحت مسمى "موكب المعتقلين".

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حكومة كفاءات

عضو المبادرة المحامي نبيل أديب، أكد أن المبادرة تقترح تشكيل "حكومة كفاءات" ذات مصداقية وتوجه قومي ديمقراطي مع تمثيل للأحزاب السياسية الرئيسية.

وأضاف أن مهام الحكومة الانتقالية تتمثل في إقامة حكم ديمقراطي لا مركزي مؤسس على حقوق الإنسان ومتفق مع المعايير الدولية، تجري إصلاحا قانونيا وتلغى الأحكام المقيدة للحريات في القوانين، وتتيح حرية الإعلام والصحافة والتعبير والتجمع والتنظيم، وتؤسس لعدالة اجتماعية بين المواطنين.

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أديب اشترط أن تحقق الحكومة الانتقالية المقترحة استقلال القضاء ووقف الحروب وتحقيق السلام واستدامته، وإصلاح السياسة الخارجية، وإصلاح اقتصاد البلاد، وإجراء انتخابات حرة نزيهة لجمعية تأسيسية تضع دستورا وفق المبادئ فوق الدستورية، وفقا لـ"الشرق الأوسط".

الحل الوحيد

جاءت مباردة "مجموعة الـ52" بعد محاولة الحكومة السودانية في يناير الماضي احتواء الاحتجاجات عبر اتخاذ حزمة إجراءات اقتصادية تمس الحياة اليومية للمواطنين، وإعلان الحزب الحاكم وقتها إطلاق "مبادرة لجمع الشمل".

مدير الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول صلاح عبد الله قوش، أكد أن القوات النظامية في بلاده مصطفة تماما وراء الشرعية، مشددا على أنها لن تسمح بانزلاق السودان إلى الفوضى.

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كما أكد أن "السبيل الوحيد للتغيير هو صناديق الاقتراع"، وذلك وفقا لما نشره "المركز السوداني للخدمات الصحفية".

وأضاف أن "السودان لكل السودانيين وأن المحسوبية مرفوضة ولا تهاون خلال المرحلة القادمة في التعامل مع المتقاعسين أيا كانت صفاتهم ومواقعهم في صلب الدولة"، حسب "سبوتنيك".

بديل البشير

فيما كشفت تقارير سرية أمريكية، أن جهاز الاستخبارات الأمريكية يتابع موجة الاحتجاجات في السودان، ويعمل على تجهيز بديل للرئيس الحالي عمر البشير، في حال تزايدت حدة هذه الاحتجاجات.

ووفقا لموقع "إنتلجنس أونلاين"، فإن التقرير السري الذي سُرب لسفارة دولة خليجية في العاصمة الأمريكية واشنطن، كشف أن الولايات المتحدة ستستبدل بالبشير في حال أطاحت الاحتجاجات القائمة حاليا بحكمه، رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني اللواء صلاح عبد الله محمد صالح الملقب "صلاح قوش"، وفقا لوكالة "سوا".

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التقرير أشار إلى أن الاستخبارات المركزية التي تشرف على العلاقات الأمريكية مع الخرطوم لا تسعى إلى إحداث تغيير في النظام في السودان، لكن هذا لا يضمن للرئيس عمر البشير دعما غير مشروط من واشنطن، كما أوضح أن البشير ليس على وشك التنحي، ويعمل على إرضاء الرأي العام من أجل بقائه.