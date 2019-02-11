انت الان تتابع «حركة فتح» تحذر من التحريض على قتل الرئيس الفلسطيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حذرت حركة التحرير الوطني «فتح» من التحريض المتصاعد من قبل المستوطنين والإعلام الإسرائيلي على قتل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، معتبرة ذلك نتيجة طبيعية لسياسة الكراهية والتحريض والقتل وتنفيذ سياسة «الأبرتهايد» العنصرية التي تمارسها حكومة نتنياهو بحق الشعب الفلسطيني، إذ قال عضو المجلس الثوري للحركة أسامة القواسمي، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي التي تمول «الإرهاب الحقيقي»، من خلال إصرارها على الاحتلال، وبناء جدار الفصل العنصري، ومنع حرية الحركة، والإعدامات الميدانية، وهدم البيوت، وعزل القرى والمدن، وقتل الأطفال.

وطالب القواسمي الشعب الفلسطيني بمواجهة الأخطار المحدقة على كل الأصعدة. كانت مصادر فلسطينية، قد أوضحت اليوم، أن المستوطنين أطلقوا دعوات عبر مكبرات الصوت للتجمع في المنطقة، وأخرى لقتل الفلسطينيين، مضيفة أن عددًا كبيرا من المستوطنين تجمعوا في منطقة السهلة وعلى رأسهم المستوطن المتطرف "عوفر" المعروف بشدة