- 1/2
- 2/2
© REUTERS / MARK BLINCH
ثانيا ـ الأعمال التجارية للسعوديين الراغبين في استيراد بضائع من تايلاند بعد إحضار مشهد مصدّق من الغرفة التجارية
ثالثا ـ أداء مهام الجهات الرقابية والصحية للاطلاع ومتابعة المنتجات التي تستوردها السعودية من تايلاند.
رابعا ـ الحالات المرضية ومرافقيهم للعلاج من الأمراض التي تشتهر تايلاند بعلاجها، أو تكون تكلفة العلاج في المصحات التايلاندية أقل مقارنةً بغيرها من المصحات في الدول الأخرى، بموجب تقرير طبي مصدق من السفارة.
خامسا ـ زيارة الأقارب حتى الدرجة الرابعة لذويهم من منسوبي سفارة السعودية لدى تايلاند بعد إحضار خطاب مُصدَّق من السفارة.
وسادسا ـ سفر المواطنين الذين لهم روابط أسرية في تايلاند.
في سياق آخر، حذر عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، الأسر والآباء من الموجات الإلحادية الي تستهدف الشباب والمراهقين.
يأتي ذلك، بعدما فرت الفتاة السعودية رهف محمد القنون من أسرتها وتحصنت داخل غرفة في فندق بمطار بانكوك الدولي لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها، ثم سمحت لها السلطات بمغادرة المطار بعد محادثات مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 شروط جديدة للسعوديين تسمح السفر إلى تايلاند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.