إسرائيل تعتقل 22 فلسطينيا في الضفة الغربية

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

اعتقل الجيش الإسرائيلي 22 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، الإثنين، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بزعم القيام بنشاطات شعبية معادية.

وأضاف: قوات الأمن أحالت الأشخاص المقبوض عليهم إلى التحقيق.

وعادة ما تتسلل القوات الإسرائيلية إلى المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل، لتنفيذ اعتقالات.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 6 آلاف معتقلا بينهم 270 طفلا و52 سيدة، فضلا عن 6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) حسب هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية).

وتضم السجون الإسرائيلية 430 معتقلا إداريا (معتقلون بلا تهمة)، وألف و800 مريضا بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.