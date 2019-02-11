وفاة فلسطينيين داخل نفق جنوب #غزة

لقي فلسطينيان، اليوم الاثنين، مصرعهما فيما أصيب آخران، داخل نفق أسفل الشريط الحدود جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان ومصدر طبي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الشابين عبد الحميد عطا الله العكر (39 عاما)، وصبحي صقر أبو قرشين (28عاما) توفيا اختناقاً داخل نفق على حدود جنوب غزة.

وتمكن مواطنون فلسطينيون من استخراج جثماني العكر وأبو قرشين من داخل النفق، إضافة إلى إنقاذ آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى، ووصفت حالة المصابين بفوق المتوسطة.

ويشار إلى أن عشرات الفلسطينيين لقوا مصرعهم وأصيبوا داخل انفاق في قطاع غزة خلال الفترة الماضية، بحسب الوكالة الفلسطينية.