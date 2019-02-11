الصحة تكشف السبب الرئيسي وراء زيادة أعداد المصابين بـ #كورونا

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عبد الله عسيري، أمس الأحد، عن أسباب زيادة أعداد المصابين بكورونا، موضحاً أن ذلك يأتي بسبب مخالطة الإبل.

وقال عسيري خلال مشاركته على “قناة الإخبارية”: ندعو إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم مخالطة الإبل قدر الإمكان، وفي حالة التعامل معها يجب غسل الأيدي جيداً، وتخصيص ملابس خاصة وقت التعامل معها.

وأضاف: معظم الحالات التي سجلت حالياً داخل المجتمع، وبعض الأشخاص يصعب تشخيص حالتهم، والتعرف عليهم خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.