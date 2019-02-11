شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ عشريني من حالة نادرة لاستسقاء كلوي ضخم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أنقذ فريق متخصص، بقسم جراحة المسالك البولية بمدينة الملك عبدالله الطبية في العاصمة المقدسة، شاباً بالعقد الثاني من العمر، كان يعاني من استسقاء كلوي وانتفاخ متزايد في البطن نتيجة تشوه خلقي في حوض الكلية اليسرى.
وفي التفاصيل، قرر الفريق الطبي، إجراء تداخل بالمنظار الجراحي لاستئصال الكلية والتي كانت تحتوي على عشرة لترات من السوائل وتملئ تجويف البطن.
حيث تمت إزالة الكلية عن طريق شق جراحي لا يتجاوز ثلاثة سنتمترات تكللت معها العملية بالنجاح التام ولله الحمد و خرج المريض من المستشفى بعد يوم واحد من إجراء العملية وهو بأتم الصحة والعافية.
وتعتبر هذه الحالة من الحالات النادرة التي يصل فيها الاستسقاء الكلوي إلى هذا الحجم حيث كان يضغط على المعدة والأمعاء والمثانة إضافةً إلى وجود صعوبة في التنفس نتيجة للضغط على الحجاب الحاجز.
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