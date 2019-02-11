خلايا الدم تتحكم في الشيخوخة والشباب

تقال عبارة "إكسير الشباب" للترويج لبعض المنتجات التي توصف بأنها تمنح الشباب الدائم، ولكن باحثين أمريكيين نجحوا بالفعل في اكتشاف ما هو الإكسير الحقيقي داخل جسم الإنسان، وفقا للعين الإخبارية.

ووفقا للبحث الذي أجراه باحثون من كلية الطب بجامعة "كيس ويسترن ريزيرف" الأمريكية، فإن خلايا الدم هي التي تتحكم في الشيخوخة والشباب.

وتوصل الفريق البحثي لهذه النتيجة التي تم نشرها في مجلة Aging Cell بعد قياس عمر الخلايا الخلوية في خلايا الدم المزروعة من متبرعين أصحاء لمرضى سرطان الدم.

وقال الدكتور شيجيمي ماتسوياما، الباحث الرئيسي في الدراسة: "وجدنا أن خلايا الدم الشابة تبقى شابة حتى عند نقلها لكبار السن".

وللتأكد من هذه النتيجة، وجد الفريق البحثي الاتجاه الآخر صحيحًا أيضًا، حيث احتفظت خلايا الدم من متبرعين بالغين بنفس عمرها رغم نقلها إلى طفل، وهو ما يشير إلى أن خلايا الدم يمكن أن تكون الساعة الرئيسية لشيخوخة الإنسان، فلا تتأثر بسهولة بالبيئة التي توجد بها.

وعلى الرغم من الاختلافات العمرية الكبيرة بين المتبرع والمتلقي (ما يصل إلى 49 سنة) فإن الفريق البحثي وجد أن خلايا الدم تعكس عمر المتبرع، حتى بعد سنوات طويلة من وجودها في جسم المتلقي.

وعن كيفية قياس عمر الخلايا، قال الباحث إن خلايا الدم تحتفظ بنماذج جينية شبيهة بالحمض النووي يمكن استخدامها في حساب عمرها.