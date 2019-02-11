إسرائيل تهدم منزلا فلسطينيا جنوبي الضفة الغربية

بيت لحم/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



هدمت آليات عسكرية إسرائيلية، الإثنين، منزلا فلسطينيا، جنوبي الضفة الغربية، بدعوى البناء بدون ترخيص.

وقال شهود عيان، للأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية، داهمت بلدة الولجة شمال غربي بيت لحم، برفقة جرافة تتبع بلدية القدس، وشرعت بعملية هدم منزل لعائلة "الشويكي"، بدعم البناء بدون ترخيص.

وأضاف الشهود، أن الجيش أغلق الموقع، ومنع السكان من الوصول للمنزل.

ويقع جزء من أراضي قرية الولجة ضمن حدود بلدية القدس.

وتتشدد بلدية القدس في إصدار الرخص للفلسطينيين، الأمر الذي يحول دون الحصول عليها.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية إن البلدية الإسرائيلية في القدس تمنح رخص البناء للمستوطنات اليهودية في المدينة في الوقت الذي تشدد فيه القيود على منح رخص البناء للفلسطينيين.