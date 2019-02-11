مقتل فلسطينييْن أحدهما ضابط في نفق على الحدود بين غزة ومصر

غزة / الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، فجر الإثنين، عن مقتل فلسطينييْن اثنين، أحدهما ضابط شرطة، في نفق على الحدود بين القطاع ومصر.

وقال بيان صادر عن الوزارة (تُديرها حركة حماس)، إن ضابطا برتبة "رائد" يدعى عبد الحميد العكر (39 عاما)، قُتل خلال "مهمة أمنية لتفقد نفق حدودي جنوبي قطاع غزة، مساء أمس الأحد".

كما قُتل في ذات الحادث، المواطن، صبحي أبو قرشين "28 عاما"، "اختناقا نتيجة استنشاق غازات سامة"، بحسب البيان.

وأضاف البيان، إن طواقم الدفاع المدني، تمكنت من إنقاذ عنصريْ أمن آخريْن، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم يورد البيان مزيدا من التفاصيل، حول ملابسات الحادث.

لكن وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، ذكرت مساء أمس الأحد، أن 9 من العمال الفلسطينيين، فُقدوا داخل نفق حدودي "تجاري"، لتهريب البضائع بين القطاع ومصر، بعد أن تعرض للتفجير من قبل الجيش المصري.

وذكرت أن طواقم الدفاع المدني، دخلت إلى النفق في محاولة لإنقاذهم.

ولم يصدر الجيش المصري، تعليقا حول الحادث.