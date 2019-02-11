انتهاء عروض الفحل وانتاجه بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الخليج - واس انتهت لجان التحكيم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل من فئة الفحل وانتاجه بعروض لون الحمر التي شارك فيها 7 متنافسين بعد تجاوزهم اللجان الأولية والطبية أمس الأول .

وشهد الشوط تنافساً قوياً من المشاركين قبل أن تسدل الستار على هذه الفئة.

من جانب آخر تنطلق غداً فئة الفرديات الدق في لون الحمر بعد تأهيل 10 فرديات لخوض غمار المنافسة أمام لجان التحكيم النهائية الفئة التي تشهد إعلان النتائج في اليوم نفسه واستقبلت لجان الدخول اليوم فرديات الدق للون الشعل ورشحت لجان التحكيم الأولية 10 فرديات تعرض غداً على اللجان الطبية استعداداً لانتقالها للمراحل النهائية .

وبين عضو مجلس إدارة نادي الإبل والمتحدث الرسمي فوزان الماضي أن دخول فرديات الشعل لم يسجل أي استبعادات ، مبيناً أن دخول الإبل المشاركة تم بشكل سلس عكس مدى التناغم بين الملاك والمهرجان في تطبيق الأنظمة التي تخدم الملاك.

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