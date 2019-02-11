وكيل إمارة عسير يدشن فعاليات الحملة الخليجية للتوعية بأمراض السرطان

الخليج - واس

دشن وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعة اليوم ، فعاليات الحملة الخليجية للتوعية بأمراض السرطان، التي تنظمها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة تحت شعار (40×40)، وذلك في مجمع عسير مول التجاري بأبها.

وأكد وكيل إمارة منطقة عسير في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة حرص صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ومتابعته الدائمة للأنشطة التوعوية في المنطقة، ودعمه الدائم للمشاركات المجتمعية والوصول إلى أكبر عدد من الأفراد في أماكن تواجدهم، منوهاً بأهداف الحملة التي من شأنها رفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع والجهود التي تبذلها المديرية في هذا الشأن.

وأعرب مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة الدكتور خالد الموسى من جانبه ، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على دعمه الدائم ورعايته لأنشطة المديرية، التي تأتي انطلاقاً من حرص وزارة الصحة على أهمية دور المجتمع وتفعيل التعاون المشترك بين الفئات كافة ، والعمل على نشر مفهوم تعزيز الصحة العامة، وما يتضمنه هذا المفهوم من أهداف وخطط وإمكانيات ترمي للمساعدة على تكوين الأسرة السليمة وتثقيفها صحياً لتؤدي وظائفها في المجتمع بنجاح، مبيناً أن صحة المنطقة حرصت على تشكيل فريق عمل من إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة وقسم التوعية الصحية وبرنامج مكافحة السرطان بمشاركة جمعية زهرة، وتضافرت جهودها لتقدم البرامج التوعوية الهادفة.

ولفت الموسى النظر إلى أن أهمية تفعيل الأسبوع الخليجي للتوعية بأمراض السرطان تحت شعار (40% وقاية و 40% شفاء ) الذي يهدف إلى مكافحة السلوكيات المتعلقة بالإصابة بأمراضه وتغيير نمط الحياة في المجتمع لتقليص الارتفاع الملحوظ في نسب حالات المرض ، يكمن في نشر ثقافة الوعي وتعميم مفهومة لدى الأجيال القادمة من جميع الفئات العمرية وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم، ومن هنا جاءت فكرة هذا النشاط على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون بالتنسيق مع المركز الخليجي لمكافحة السرطان بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض ، بمتابعة من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مقدماً شكره لوكيل إمارة منطقة عسير على تدشينه فعاليات الحملة والجهات الداعمة والمشاركة في إنجاح هذه الفعالية .

عقب ذلك ، كرّم وكيل إمارة عسير الجهات الداعمة والمشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، ثم تجول على عدد من الأجنحة والأركان المشاركة في الحملة.