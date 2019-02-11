متوسطة معهد العاصمة النموذجي تزور مجلس الشورى

الرياض

بناءً على توجيهات مدير عام معهد العاصمة النموذجي الأستاذ عادل الطخيم بخصوص تفعيل الشراكات المجتمعية وتطبيقاً لإحدى مهام التوجيه والإرشاد بالمعهد وهي تطويع المواد الدراسية وربط الجوانب العلمية بالجوانب التربوية مما يؤدي إلى تكامل التعليم والتحصيل الدراسي ، فقد نفذ القسم المتوسط بالمعهد زيارة لمجلس الشورى لطلاب الصف الثالث تأصيلاً لما تم دراسته خلال المنهج الدراسي لمادة الدراسات الاجتماعية والوطنية بصحبة المرشد المدرسي سعد القحطاني ومعلم الاجتماعيات عبدالعزيز الايداء بإشراف قائد القسم محمد الفهيد.

حيث كان في استقبالهم عند وصولهم لمجلس الشورى الأستاذ خالد الزهراني من العلاقات العامة , وقد اطلع الطلاب على مسيرة المجلس من خلال فيلم وثائقي عرض عليهم واستمع الجميع إلى تسجيل للخطاب السنوي للملك ثم توجه الوفد للمعرض التعريفي بتكوين وتطور المجلس.

وبعدها توجه الوفد للقاعة الاندلسية والتي يكرم فيها الأعضاء ثم إلى القاعة الكبرى حيث يلقى الخطاب الملكي السنوي , ثم توجه الوفد لمكتبة المجلس والتعرف على إصداراته ورحب بهم مدير أعمال لجنة الشؤون الاجتماعية والأسر والشباب الاستاذ محمد بن سعد التميمي

ثم تشرف الوفد بحضور جلسة مجلس الشورى ولما أخذ الوفد أماكنهم بالشرفة المطلة رحب معالى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ بوفد معهد العاصمة النموذجي من الطلاب ورحب بالمرشد المدرسي سعد القحطاني والمعلم عبدالعزيز الايداء ثم غادر الوفد المجلس بكل حفاوه وترحيب.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي قال عضو مجلس الشورى عبدالله السعدون : قابلت هذا الصباح في مجلس الشورى مجموعة من طلبة معهد العاصمة النموذجي، تحدثت إليهم دقائق وقلت لهم: أنتم من سيحقق الرؤية ويقود سفينة الوطن، حافظوا على الوقت والصحة واجتنبوا آفة التدخين والسهر.

وعلق الأستاذ عبدالعزيز السراء مدير إدارة النشاط الثقافي بوزارة التعليم قائلاً:

خطوة مباركة، وزيارة ميدانية مثمرة، شكرا لأساتذتهم الكرام،والعقبى لكم أيها الأبناء،نراكم قريبا إن شاء الله أعضاء وقادة في هذا المجلس، وغيره من المحافل والمراتب العالية،تخدمون مجتمعكم ووطنكم ودينكم، فأنتم أهل لذلك.