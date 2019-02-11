شكرا لقرائتكم خبر عن خلال شهر واحد.. «النيابة» تتلقى 15 ألف قضية أنجزت منها أكثر من 13 ألفاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت النيابة العامة تقريرها الشهري حول أعداد القضايا الواردة لها والمُحالة إلى المحاكم خلال الفترة من 7/5/1440 إلى 4/6/1440.

وأوضحت النيابة العامة أن القضايا الواردة لفروعها ودوائرها خلال الشهر الفائت بلغت 15 ألف و150 قضية، كما وصلت القضايا المنجزة إلى 13 ألف 750 قضية.

وبّينت أن عدد القضايا المحالة للمحاكم برفع الدعوى العامة وصلت إلى 8 آلاف و89 قضية، وبلغت الإجراءات التي قام بها أعضاء النيابة العامة 265 ألف و513 إجراءً، كما وصل عدد الأعضاء في فروع ودوائر النيابة العامة إلى 2449 عضواً.