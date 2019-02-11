شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «البنوك» يوضح ضوابط الدفع بالبطاقات الإئتمانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكد طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية؛ أنّه لا يحق للتجار وأصحاب المحال رفض الدفع بالبطاقات الائتمانية بأنواعها، إذا كان يضع شعارها عند جهاز الكاشير.

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وأضاف أنه يمكن للعميل في حال رفض التاجر قبوله البطاقة الائتمانية بوضعه الشعار أو الملصق الخاص بالبطاقة بجانب أو على جهاز الكاشير، وأن يبلغ عن المخالفة عبر الاتصال بالرقم 1900.

وتابع حافظ أنه لا يوجد إلزام للمحال التجارية بقبول الدفع ببطاقات الائتمان، لكنه خيار متاح للتاجر عند تقديمه طلب جهاز نقاط البيع من البنك مقدم الخدمة.

يذكر أنه يمكن للتاجر أن يحدد البطاقات التي يرغب بقبول الدفع منها، وفي قبوله لها يجب عليه الالتزام بقبولها من العملاء كوسيلة دفع، مشيرا إلى أن 85% من أجهزة نقاط البيع بالمملكة (POS) تدعم وتقبل بطاقات الدفع المستخدمة بالمملكة.