شكرا لقرائتكم خبر عن عضو شورى معلقاً على «إيقاف الخدمات»: بعض الأنظمة لها آثار سلبية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علق عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله السفياني، على قضية إيقاف الخدمات، ومعاناة المتضررين في تجديد هويتهم الوطنية والحصول على وظيفة.

وقال السفياني خلال مشاركته في برنامج “يا هلا” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية: إن الكثير من الأنظمة لها آثار سلبية، لذلك يجب أن تراجع كل فترة.

وأضاف السفياني قائلًا: عدم تمكن البنوك من تحصيل حقوقها يضر الاقتصاد الوطني، وقدمنا في مجلس الشورى توصية تتضمن تشكيل لجان داخل محاكم التنفيذ لحل مشكلات المتعثرين.