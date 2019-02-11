«صندوق الحفاظ على الحبارى» يطلق الصفوف البديلة

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أطلق «الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى»، برنامج الصفوف الدراسية البديلة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة في «مدرسة الحويتين» في واحة ليوا، بمنطقة الظفرة، وتنتظم فيها الصفوف، من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر، بهدف تعريف الطلاب، بأهمية حماية طيور الحبارى المعرضة للمخاطر، والحفاظ عليها عنصراً أساسياً في مشهد الحياة البرية في الدولة.

يهدف البرنامج بوصفه ركناً أساسياً في «البرنامج الوطني للمحافظة على الأنواع - نموذج الحبارى» إلى إشراك جميع الطلاب. وتمهيداً لخطوة توسيع النطاق الجغرافي للبرنامج، أقامت مدرسة الحويتين للفصل الدراسي الثاني، خيمة خارجية استوحت تصميمها من عالم طيور الحبارى، حيث تنظّم أنشطة من كتيب الحبارى التعليمي الخاص بالصندوق.

ويأتي تطبيق البرنامج ثمرة سنوات من الأبحاث المتخصصة التي أشارت إلى التأثير الجذري الذي قد تحدثه التعديلات البسيطة على نماذج الصفوف الدراسية في أداء الطلاب واهتمامهم بالموضوعات الدراسية.

و قال ماجد المنصوري، العضو المنتدب للصندوق: «يضع التعليم القائم على الاستقصاء ضمن بيئة دراسية بديلة زمام الأمور في أيدي الطلاب، ويعزز قدرتهم على التعلم من أفعالهم وقراراتهم وخياراتهم، وصُمم برنامجنا التعليمي للإضاءة على الحاجة إلى حماية الأنواع والمحافظة على بيئتها، بهدف التأثير الإيجابي في مشهد الحياة البرية والإرث البيئي للدولة».

ويتألف البرنامج التعليمي للصندوق من عناصر عدة تشمل مقاطع فيديو تعريفية مترافقة مع الكتيب التعليمي، وموقعاً إلكترونياً متخصصاً، فضلاً عن ميزة تتبع مستوحاة من تطبيقات الألعاب لدعم تجربة التعلم.