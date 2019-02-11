ولي عهد أبوظبي: القمة تستشرف مستقبل الحكومات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس عدداً من القادة وكبار المسؤولين المشاركين ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تقام في دبي، حيث تبادل سموه الأحاديث مع القادة حول أبرز فعاليات القمة التي تستشرف مستقبل الحكومات.

فقد استقبل سموّه سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية.. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين.

حضر اللقاء الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وحمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية وشهاب دندن سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة.

كما التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي.

وبحث سموّه وكرستين لاجارد إمكانات التعاون بين الهيئات والمؤسسات في دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى عدد من القضايا المالية والاقتصادية العالمية.

حضر اللقاء عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستقبل سموّه جيوم فوري الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة «إيرباص» وبحث معه عدداً من المجالات المتعلقة بشؤون الطيران وسبل تطوير التعاون القائم بن إيرباص وشركات الطيران الإماراتية.

كما التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ديفيد بيسلي مدير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.

وتطرق اللقاء إلى المشروعات التنموية التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي في المجالات الصحية والبنية التحتية والتعليمية ومساعدة اللاجئين وتقديم الدعم لضمان حصول المحتاجين على المساعدات الغذائية.

وتبادل سموّه والضيوف خلال اللقاءات.. وجهات النظر حول أهمية القمة العالمية للحكومات ودورها في طرح الأفكار والمشاريع والمبادرات النوعية التي تساعد الحكومات حول العالم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للشعوب.

(وام)