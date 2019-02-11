الميليشيات تعتقل مئات الشباب من أبناء الجرّاحي بالحديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”



شنت ميليشيات الحوثي حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت مئات الشباب من أبناء مديرية الجرّاحي بمحافظة الحديدة، فيما استمرت في قصف مواقع الوية العمالقة بالمحافظة، بينما أُستشهد طفل وأصيب شقيقه بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي بجوار مدرسة في إحدى القرى النائية بأطراف مديرية التحيتا ظهر أمس.

وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة بأن ميليشيات الحوثي شنت عمليات مداهمة واعتقالات واسعة طالت مئات الشباب من أبناء مديرية الجرّاحي بمحافظة الحديدة بعد مداهمة عشرات المنازل عقب رفضهم الانضمام للمليشيات والقتال في صفوفها. ونقل المركز عن مصادر محلية أن «الحملة شملت البالغين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاماً و30 عاماً، وأن أعداد المعتقلين قد تجاوزت المئات، موضحة ان الشباب الذين تم اعتقالهم نقلوا إلى جهات مجهولة، وأن الأهالي لا يعلمون عن مصير أبنائهم منذ أيام والذين وصفوهم بالمختطفين لدى الحوثيين». وحسب الاهالي فإن من لم يقتل من الشباب في المواجهات تقوم المليشيات بسجنهم.

وفي الاثناء، واصلت ميليشيات الحوثي تصعيد عمليات القصف المستمر على مواقع قوات ألوية العمالقة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا.

واوضح المركز الاعلامي لالوية العمالقة بان الميليشيات قصفت مواقع العمالقة بقذائف المدفعية منذ الساعة التاسعة من صباح امس الأحد، وان القصف الحوثي بالمدفعية لمواقع متفرقة للعمالقة في الجبلية أعقبه استهداف بسلاح 14.5 وبسلاح 12.7.

كما قصف الحوثيون ظهر امس مواقع أخرى للعمالقة بقذائف الهاون وبقذائف الهاوزر وبعشرات قذائف آر بي جي.

على صعيد آخر، قتل أربعة من مسلحي مليشيات الحوثي الانقلابية وأصيب ثلاثة آخرون بينهم قيادي، امس الأحد، بنيران الجيش الوطني اليمني غربي محافظة تعز.

وافاد المركز الإعلامي لمحور تعز بأن قوات الجيش الوطني تمكنت من صد هجوم للحوثيين في قرية «تبيشعة»، ومنطقة «الأشعب»، وتبة الكربة في جبهة الضباب غربي المدينة.

واضاف ان من بين الجرحى الحوثيين قيادي متحوث يدعى أسعد علي سعيد وهو أحد أبناء منطقه ميلات جبل حبشي.