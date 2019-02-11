100 مليون دولار استثمارات الإمارات في رواندا في 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قال وزير السياحة والاستثمار ونائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية في رواندا إيمانويل هاتيجيكا: إن بلاده عانت الكثير في السابق لكنها نجحت من خلال اعتماد برامج إصلاحية في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي، ولفت إلى وجود العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تشهد على ما حققته رواندا من تطور، فمتوسط النمو الاقتصادي على مدى العقد الماضي وصل إلى 8% سنوياً.

كما سجلت رواندا تطورات لافتة على مستوى العديد من المؤشرات العالمية على صعيد الحوكمة والاستقرار والأمن والأمان، وتعد اليوم الخامسة على مستوى العالم بين الدول الأكثر أمانا. كما أنها تحل في المركز الثاني بين دول إفريقيا والمرتبة 29 على مستوى العالم ضمن مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال.

وأكد أن الفضل في ذلك يرجع للجهود الإصلاحية الرامية لتحسن بيئة الأعمال، وبناء المؤسسات القادرة على تعزيز القدرة على استقطاب الاستثمارات وتشجيع النمو مثل مجلس تنمية رواندا، والجهود التي أثمرت تحسناً في بيئة الأعمال بحيث يستطيع المستثمر في رواندا افتتاح شركة جديدة خلال 6 ساعات فقط.

وقال: إن بلاده تقدم علاوة على ما تقدم محفزات للاستثمار مادية وغير مادية من إعفاءات وخفض ضريبي، كما لديها مناطق اقتصادية خاصة تتمكن الشركات فيها من ممارسة الأعمال بسهولة.

يذكر أن حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى رواندا تخطى حاجز الملياري دولار للمرة الأولى في العام الماضي، وقال هاتيجيكا: إن الإمارات تعد من أهم وأكبر المستثمرين في رواندا، حيث وصل حجم الاستثمارات من الإمارات إلى أكثر 100 مليون دولار في العام الماضي، مشيدا بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية الوطيدة مع الإمارات، وتتنوع الاستثمارات الإماراتية في رواندا بين الضيافة والسياحة والخدمات اللوجستية، وقال: إن هناك خططاً للاستثمار في فندق جديد (لوان أند أونلي) في رواندا بالقرب من متنزهات الغوريلا، وسيكون اسمه «غوريلا نست». وتعمل رواندا في الوقت الحاضر على تطوير مدينة ذكية لاستقطاب شركات التكنولوجيا المتقدمة المتوقع افتتاحها بحلول عام 2020. وفي مجال السياحة قال: إن حجم عوائد الدولة من السياحة وصل إلى 400 مليون دولار ويتوقع مضاعفة هذا الرقم بحلول عام 2024.