مسؤولة دولية تطلع على دعم الشيخة فاطمة للمرأة العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلعت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، والدكتورة موزة الشحي المديرة التنفيذية لمكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، أمينة جاين محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة البيئة السابقة في نيجيريا على دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لبرنامج تدريب مجموعة النساء العربيات على عمليات حفظ السلام.

جاء ذلك خلال اجتماعهما أمس مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة حيث قدمتا لها شرحاً عن فعاليات البرنامج والأهمية الكبيرة لتطوير قدرات النساء على حفظ الأمن والسلام.

وقالت نورة السويدي إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الرشيدة وسمو أم الإمارات تحيط مجموعة النساء العربيات بالرعاية التامة وتوفر لهن كافة التسهيلات التي تحقق النجاح لهن في هذه التجربة التي يعول عليها الجميع.

وأضافت أن الاتحاد النسائي العام ومكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي يرعيان البرنامج ويتابعانه أولا بأول ويوفران كل مستلزماته. وذكرت أن وزارة الدفاع الإماراتية هيأت مكانا مثاليا للتدريب وهو مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية العريقة في تدريب النساء على الأمور العسكرية وتحرص على تقديم أفضل وسائل التدريب الحديثة للمتدربات من مجموعة النساء العربيات ليجتزن هذا البرنامج ومدته ثلاثة أشهر ونصف الشهر بنجاح حيث يتم خلاله تدريبهن على عمليات حفظ السلام وعلى الأعمال المدنية الأخرى. وأشارت إلى أن الاتحاد النسائي العام وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة رعى هذا البرنامج منذ بدايته وتعاون مع مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي ووزارة الدفاع الاماراتية على تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها الدولة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك في شهر سبتمبر الماضي، وواصل الاتحاد اتصالاته مع كافة الجهات حتى اصبح هذا البرنامج واقعا عمليا وينفذ الآن على أرض الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة موزة الشحي إنها أطلعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة على الجهود الكبيرة التي تقوم بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم المرأة في كل مكان وكذلك الدعم الذي تلقاه الأمم المتحدة من دولة الإمارات في جميع الميادين.

وذكرت أنها أطلعت أيضا أمينة جاين محمد على التقدم الذي تم إحرازه في البرنامج التدريبي لبناء قدرات المرأة العربية في القطاع العسكري وعمليات حفظ السلام الذي يرعاه الاتحاد النسائي العام ومكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي بالتعاون مع وزارة الدفاع بدولة الإمارات.

وأوضحت أن المسؤولة الأممية التقت مع عدد من المشاركات في برنامج تدريب مجموعة النساء العربيات واطلعت على ردود أفعالهن الإيجابية حول البرنامج وأهميته لكل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ودولة الإمارات التي تقف إلى جانب المرأة في كل مكان.