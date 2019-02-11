الاحتلال يهدم منزلاً في الرملة ويعتقل 9 فلسطينيين بالضفة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دنّس عشرات المستوطنين الحرم القدسي أمس الأحد، فيما هاجم آخرون مدرسة جنوب نابلس، وهدمت قوات الاحتلال منزلاً فلسطينياً في الرملة، وتستعد لهدم منزل أسرة فلسطيني اعتقلته بتهمة قتل مستوطنة، فيما اعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية.

فقد اقتحم 55 مستوطناً، أمس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من القوات الخاصة «الإسرائيلية»، ونفذ المستوطنون جولة مشبوهة في المسجد المبارك، وحاولوا أداء طقوس تلمودية، واستمعوا إلى شروح حول أكذوبة الهيكل المزعوم، قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة. وهدمت الجرافات العسكرية للاحتلال، أمس الأحد، منزلاً قيد الإنشاء بمساحة 100 متر مربع، تعود ملكيته لعائلة أبو هزاز في مدينة الرملة، بحجة البناء دون ترخيص. واقتحمت الآليات العسكرية المدينة، وفرضت إغلاقاً على الحي ومنعت الناس من الحركة وهدمت المنزل.

كما نفذ جيش الاحتلال عملية في الخليل جنوبي الضفة، لاتخاذ تدابير بشأن هدم منزل فلسطيني اعتقل بتهمة قتل المستوطنة أوري أنسباخر، مساء الخميس الماضي في جنوب القدس. وأعلنت سلطات الاحتلال السبت توقيف عرفات ارفاعية من سكان الخليل، وأنه يجري استجوابه لمعرفة دوافعه. غير أن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان قال: «إيلاء أهمية للدوافع سطحي، واعتبر أن أي فلسطيني يقتل يهودياً يعتبر «إرهابياً»، وأيد إنزال عقوبة الإعدام بمن وصفهم ب«الإرهابيين».

وصباح أمس الأحد، ألقى مستوطنون يقيمون في الخليل الحجارة على منازل فلسطينية قريبة كما أفاد شهود.

وفي جنوب نابلس، أصيب عدد من طلبة مدرسة عوريف الثانوية، أمس الأحد، بحالات اختناق بعد هجوم عشرات المستوطنين من مستوطنة «ايتسهار» على المدرسة، واندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال، ما أدى إلى إخلاء المدرسة ووقف العملية التعليمية، وقد أصيب أكثر من 10 طلاب بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

وداهمت قوات الاحتلال، الأحد، مضخات المياه في قرية التواني شرق يطا لإغلاق المياه على المسافر الشرقية، ومنع وصول المياه للسكان. وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب راتب الجبور، إن قطع خطوط المياه المغذية للمسافر الشرقية ليطا، تهديد لوجود السكان ورعاة الأغنام والمزارعين بالمكان والعمل على تهجيرهم لإفراغ المنطقة من أهلها وبسط السرطان الاستيطاني على كافة المناطق.

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة قبل الماضية وفجر الأحد، تسعة فلسطينيين من بلدتي تقوع والخضر (محافظة بيت لحم)، وبلدة العيسوية (القدس)، وبلدة قفين (طولكرم)، ومخيم قلنديا.(وكالات)