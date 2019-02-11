شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجي تتألق بتراث وردة في ختام «الشارقة للموسيقى العالمية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الأمسية الختامية لمهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، التي أقيمت مساء أمس الأول على مسرح جزيرة العلم، حضوراً جماهيرياً كبيراً لمحبي الطرب العربي الأصيل، في ليلة أحيت فيها المطربة المصرية مروة ناجي التراث الجميل للفنانة وردة.
حضر الحفل د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة المصرية، ووائل فتحي قنصل جمهورية رمصر العربية لدى الإمارات، ود. جيهان مرسى الحبشى، مدير مهرجان الموسيقى العربية في القاهرة.
صعدت مروة ناجي على المسرح بصحبة فرقة أوركسترا دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وتضمنت أمسيتها الغنائية سلسلة من أجمل ما قدمت وردة.
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