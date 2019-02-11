شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تكشف حقيقة منح 3 تأشيرات استقدام مجانية لكبار السن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفى متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، الأنباء المتداولة بشأن منح ثلاث تأشيرات مجانية لكبار السن، لمن يرغب في استقدام عمالة من الخارج.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن من يُعفى فقط هم الأشخاص من ذوي الإعاقة، الذين يحصلون على تأييد من مراكز التأهيل الشامل، وبالتالي الإعفاء من رسوم إصدار التأشيرة، وتصل عدد التأشيرات المتاحة لهم إلى 3 تأشيرات وفقًا للحالة.

يذكر أن أنباء متداولة عبر مواقع التواصل زعمت أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستقوم بمنح ثلاث تأشيرات مجانية لكبار السن، وهو ما نفته وزارة العمل جملة وتفصيلا.