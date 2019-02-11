شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أمطار غزيرة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: تشهد مدينة الرياض في هذه الأثناء هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيهاً متقدماً حذرت فيه من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البَرَد، ورياح نشطة، قد تؤدي إلى جريان السيول في منطقة الرياض.

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