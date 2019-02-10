مصر.. حبس 4 من طلاب الأزهر بتهمة "ازدراء" الدين المسيحي

القاهرة / الخليج 365

قررت النيابة المصرية، مساء الأحد، حبس 4 من طلاب جامعة الأزهر بتهمة "ازدراء الدين المسيحي".

ووفق إعلام محلي، أمرت النيابة العامة في مدينة الزقازيق (بمحافظة الشرقية/شمال) بحبس الطلاب الأربعة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة "ازدراء الدين المسيحي" من خلال تصوير فيديو تضمن تقليدا وصفه البعض بـ"الساخر" من الترانيم والصلوات المسيحية.

وألقت الشرطة المصرية، وفق بيان للداخلية المصرية، القبض على الطلاب الأربعة، السبت؛ إثر نشرهم الفيديو المذكور على موقع "يوتيوب" نهاية الشهر الماضي، قبل إزالته لاحقًا.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من الطلاب أو محامين عنهم، غير أنهم قالوا في مقطع فيديو آخر تم بثه على "فيسبوك" إن غرضهم كان "المزاح دون قصد الإساءة للدين المسيحي".

ويجرم الدستور المصري إهانة الديانات السماوية الثلاث وهي الإسلام والمسيحية واليهودية، ويعاقب القانون من يرتكب هذا الجرم بالحبس والغرامة المالية.