الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا "حاول التسلل بحرا" من غزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، شابا فلسطينيا قال إنه حاول التسلل عبر الحدود البحرية لقطاع غزة مع إسرائيل، بحسب الإعلام العبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني إن "شاباً حاول التسلل إلى منطقة زيكيم الإسرائيلية، عبر الحدود البحرية، شمال غرب قطاع غزة".

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري لم تسمه، إن "الشاب حاول التسلل سباحة إلى إسرائيل، إلا أنه اعتقل عند الحدود البحرية ونقل (إلى إسرائيل) للتحقيق معه"، دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل.

وعلى فترات متقاربة، تعلن تل أبيب اعتقال قواتها لفلسطينيين يتسللون من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية.

ونادرًا ما تقول إسرائيل إن المعتقلين يحاولون "التسلل" عبر البحر.

وتحظر القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القطاع دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم "المنطقة العازلة"، وتطلق النار على أو تعتقل كل من يتواجد فيها.