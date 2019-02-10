بالفيديو.. #ولي_العهد يصف مشاريع #العلا بأنها البداية

صحيفة الخليج الالكترونية

وصف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المشاريع التي تم تدشينها في محافظة العلا مساء اليوم الأحد، بأنها ما هي إلا بداية ولا تُعتبر شيئا كبيرا، لما سيحدث لاحقا، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستنتهي في 2022.

جاء ذلك ردا على سؤال وُجه له عبر مراسلة قناة تلفزيونية لبنانية، عقب تدشينه اليوم عددا من المشاريع في محافظة العلا باعتبارها إرثا حضاريا للعالم ووجهة عالمية للتراث.

ورد ولي العهد على سؤال بأن التغييرات التي تشهدها المملكة هل هي إعلان للدولة السعودية الرابعة قائلاً: “نحن امتداد للدولة السعودية الثالثة”.

وكان ولي العهد قد دشّن اليوم الأحد رؤية العلا ومحمية شرعان الطبيعية في المحافظة.