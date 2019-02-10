الإسكان تكشف عن إصدار 17ألف شهادة إعفاء ضريبي للمسكن الأول

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف سيف السويلم المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان، عن إصدار الوزارة 17 ألف شهادة إعفاء ضريبي من سداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأولى، خلال عام 2018.

وأوضح السويلم وفقا لـ”الاقتصادية”، أن الوزارة تنسق حاليا مع الجهات الحكومية، لتجهيز كل المتطلبات اللازمة سواء بتهيئة الشبكة الإلكترونية لخدمات “الإيجار”، وذلك لإتمام عملية تسجيل العقود الإيجارية الحكومية إلكترونيا.

وأشار إلى أن منصة “إيجار” جاهزة للتكامل مع جميع الخدمات الحكومية، ويتم التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء لربط فواتير خدمة الكهرباء بعقد الإيجار الإلكتروني الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

وحول برنامج “دعم المتعثرين”، أكد أنه يستهدف المواطنين غير القادرين على سداد أجرة المسكن ممن يمرون بظروف استثنائية تمنعهم من أداء الحقوق التي عليهم، وذلك بعد التحقق من توافر شروط الاستحقاق للفئات المشمولة بالدعم، وهم: (أسرة المتوفى، وأسرة السجين، والمريض العاجز، وضعيف القدرة المادية).