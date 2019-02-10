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شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 43 مركبة «رولز – رويس كولينان» بسبب هذا الخلل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
استدعت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، 43 مركبة رولز-رويس كولينان، فانتوم “ CULLINAN ,PHANTOM ” 2017 – 2019 .
وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن السبب هو حدوث خلل مُحتمل لأحد أنابيب تبريد الزيت؛ قد يؤدي مع مرور الوقت إلى حدوث تآكل وتلف في الأنبوب.
وأوضحت وزارة التجارة أن الإجراء الذي يجب اتخاذه، هو التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال Recalls.sa.
ونصحت الوزارة المستهلك بالتواصل مع الشركة؛ لفحص وإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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