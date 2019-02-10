وكالة: الإمارات تصدر قانونا بتحويل مؤسسة أبوظبي للطاقة إلى شركة مساهمة

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صورة أرشيفية لحاكم أبوظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية إن حاكم أبوظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر قانونا يوم الأحد لتحويل مؤسسة أبوظبي للطاقة إلى شركة مساهمة عامة.

وأضافت الوكالة أنه بموجب القانون ”تُنقل ملكية جميع الحصص والأسهم في الشركة إلى شركة أبوظبي التنموية القابضة“.