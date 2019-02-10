تركيا تصدر إعلانا بشأن نشر قواتها في الخليج.. ما هو؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي مددت تركيا، بقرار رئاسي مهمة قواتها البحرية في خليج عدن لمدة عام إضافي، بهدف المساهمة في مكافحة القرصنة وعمليات السطو في المنطقة وبحر العرب ومحيطه والمياه الإقليمية للصومال وسواحله.

وفقا لوكالة "الأناضول" التركية، "نشرت الجريدة الرسمية، المذكرة الرئاسية التي صادق عليها زعيم البلاد، رجب طيب أردوغان، والتي تنص على تمديد مهمة قوات البحرية التركية في المناطق المذكورة عاما إضافيا اعتبارا من اليوم الأحد 10 فبراير/شباط 2019".

ووافق البرلمان التركي، الأسبوع الماضي على المذكرة الرئاسية التي تقضي بأن عناصر البحرية التركية تقوم بمهام "تهدف لسلامة السفن التي ترفع العلم التركي والسفن التجارية المرتبطة بالبلاد، في خليج عدن وبحر العرب ومحيطه والمياه الإقليمية للصومال وسواحله".

ووفقا للقرار المنشور بالجريدة، فإن عناصر البحرية التركية تقوم بمهام تهدف لسلامة السفن التي ترفع العلم التركي والسفن التجارية المرتبطة بالبلاد، والتي تمر من المناطق المذكورة.

وتؤكد أنقرة أن قواتها البحرية تساهم بفعالية في العمليات المشتركة التي يقوم بها المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة وعمليات السطو المسلح، والمساهمة في مكافحة الإرهاب بالبحر، في إطار قرارات الأمم المتحدة.