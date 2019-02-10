"أنصار الله" تصد هجوماً للجيش اليمني على حدود السعودية

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© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
وأضافت أن مقاتلي "أنصار الله" تمكنوا من كسر زحف الجيش اليمني عقب مواجهات استمرت 5 ساعات نفذوا خلالها كمائن للمهاجمين، أسفرت عن مقتل وإصابة العديد منهم.
إلى ذلك، سقط قتلى وجرحى من الجيش اليمني بكمين نصبته الجماعة استهدف مجموعة من العسكريين في جبهة سلبة بمديرية خب والشعف، حسب "المسيرة".
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