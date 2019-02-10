وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد استقبل ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد في قصر بيان صباح اليوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح وكل من المقدم ركن فهد اليعقوب والمقدم بحري سالم الميل والرائد الشيخ ناصر فواز الصباح بمناسبة تسجيلهم رقما جديدا في موسوعة "غينيس" بعد قفزهم وهم يحملون علم دولة الكويت كأكبر علم أثناء السقوط الحر في رياضة القفز بالمظلات على مستوى العالم.
وأضافت الوكالة "وأشاد سموه بهذا الأداء المتميز وبقدرات الكويتيين في تحقيق أفضل النتائج والتي من شأنها رفع علم دولة الكويت عاليا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، متمنيا لهم المزيد من التوفيق والنجاح".
كانت هذه تفاصيل خبر ضباط كويتيون يدخلون موسوعة غينيس بهذا الإنجاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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