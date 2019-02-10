غريفيث يبحث مع لوليسغارد في صنعاء آلية الانتشار في الحديدة

القاهرة- سبوتنيك وأبلغ مصدر دبلوماسي يمني، وكالة "سبوتنيك"، بأن المبعوث الأممي سيبحث مع رئيس لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات الجنرال مايكل لوليسغارد، في صنعاء مقترحا وآلية لانتشار القوات في الحديدة (غربي اليمن)، قبيل مناقشتها مع قيادة جماعة "أنصار الله".

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وأضاف أن غريفيث يسعى إلى تحقيق تقدم ميداني في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، ليتسنى الإعداد لجولة مباحثات سلام جديدة بين الأطراف اليمنية.

وكان لوليسغارد قدم خلال لقائه رئيس أركان الجيش اليمني، أمس السبت، مقترحا للحكومة اليمنية يتضمن تأمين ممرات آمنة للمساعدات الإغاثية تديرها قوات دولية، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن.

وكانت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" اتفقتا، خلال مشاورات السويد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارجها.

وأعلنت الأمم المتحدة، الخميس الماضي، أن "الطرفين (الحكومة وجماعة أنصار الله) اتفقا على تسوية مبدئية، بانتظار إجرائهما مشاورات مع قياداتهما".