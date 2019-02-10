مقاتلات حفتر تعترض طائرة مدنية متجهة من الجنوب لطرابلس

طرابلس/ جهاد نصر/ الخليج 365

قال مسؤول ليبي بقوات اللواء خليفة حفتر، الأحد، إن الطائرات الحربية التابعة لهم اعترضت طائرة مدنية كانت في طريقها للعاصمة طرابلس، بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار حقل الفيل النفطي بمدينة أوباري (جنوب) وأجبرتها على الهبوط في قاعدة "تمنهنت" العسكرية بذات المنطقة.

جاء ذلك وفق ما صرح به المسؤول بقوات قائد القوات المدعومة من برلمان طبرق (شرق)، للأناضول، طلب عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام.

وبحسب المصدر ذاته "اعترضت الطائرات الحربية طريق طائرة الخطوط الليبية المخالفة لتعليمات التحليق في أجواء مناطق الجنوب وأجبرتها على الهبوط في قاعدة تمنهنت بعد إقلاعها من حقل الفيل".

ولم يذكر المسؤول مصير الطائرة ولا طاقهما مكتفياً بالقول إن "القيادات العسكرية تنوي إطلاق سراح الطائرة بعد التحقيق مع الطاقم".

والخميس، أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية لحفتر أن "الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية محظور إلا بعد موافقة غرفة عمليات القوات الجوية".

يتبع //