922 سلة غذائية من #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة إلى لاجئي #سوريا في #لبنان

الخليج - واس قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 922 سلةً غذائيةً تزن 68 طنًا و228 كيلو غرامًا للاجئين السوريين في مدينة صيدا اللبنانية. وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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