صحف الإمارات: دبي تحتضن أكبر تجمع حكومي في العالم

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الصحف كشفت أن قطر أضافت هدية جديدة إلى قائمة الهدايا الفاخرة المقدمة إلى الرئيس التركي، فبعد الطائرة الفارهة، التي أهداها أمير قطر، قدمت قطر حافلة فاخرة للرئاسة التركية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، الضوء على القمة العالمية للحكومات، التي تنطلق في دبي، اليوم، كما طالعتنا الصحف الإماراتية بتطورات الأوضاع في اليمن وسوريا، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. في افتتاحيتها تحت عنوان "الإمارات تحتضن أكبر تجمع حكومي في العالم"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن أعمال الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات، "التجمع الحكومي الأكبر من نوعه عالميًّا"؛ تنطلق اليوم، لاستشراف آليات واستراتيجيات جديدة للعمل الحكومي.

كما تهدف القمة إلى توحيد الجهود للتصدي للتحديات التنموية التي تواجهها المجتمعات الإنسانية، وتبادل التجارب والخبرات بشأن أفضل التجارب الحكومية في العالم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار للبشرية. وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن أعمال القمة العالمية للحكومات تنطلق في دبي بمشاركة لفيف من القادة وكبار المسؤولين

كما تهدف القمة إلى توحيد الجهود للتصدي للتحديات التنموية التي تواجهها المجتمعات الإنسانية، وتبادل التجارب والخبرات بشأن أفضل التجارب الحكومية في العالم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار للبشرية.

وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن أعمال القمة العالمية للحكومات تنطلق في دبي بمشاركة لفيف من القادة وكبار المسؤولين الحكوميين والخبراء والمختصين والأكاديميين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم. ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تأكيدهما أن الإنسان هو محور اهتمام القمة العالمية للحكومات، التي تعتبر تجمعاً فكرياً وقيادياً وإدارياً، يرسخ رسالة الإمارات في بناء مجتمعات إنسانية تتمتع بالاستقرار والرفاه. وأوضحا أن هدف القمة هو توحيد الجهود والطاقات والأفكار، لتحسين حياة البشر.

وأشارت صحيفة "البيان" إلى أن أعمال القمة تتوزع على أكثر من مئتي جلسة حوارية رئيسة وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية، ضمن 7 محاور رئيسة، تعالج مستقبل التكنولوجيا وتأثيرها في حكومات المستقبل، ومستقبل الصحة وجودة الحياة، والبيئة والتغير المناخي، والتعليم وسوق العمل ومهارات المستقبل، والتجارة والتعاون الدولي، والمجتمعات والسياسة، والإعلام والاتصال بين الحكومة والمجتمع، وذلك ضمن أهدافها الساعية إلى إحداث تحول نوعي في الوعي والأداء الحكومي. وبالانتقال إلى اليمن وتحت عنوان "التحالف يدمر موقعاً للطائرات الحوثية في صنعاء"، ذكرت "الخليج" أن قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت عن استهداف وتدمير موقع لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار وعربات إطلاقها بصنعاء، يتبع للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت صباح أمس السبت، عملية عسكرية لتدمير هدف عسكري، عبارة عن موقع تستخدمه الميليشيات الحوثية لتخزين الطائرات بدون طيار، وتجهيز إطلاقها للعمليات الإرهابية بالعاصمة صنعاء.

فيما أفادت "الإمارات اليوم" بأن عضو لجنة متابعة اتفاق تبادل الأسرى في الحكومة اليمنية الشرعية، ماجد فضائل، كشف أن اجتماع اللجنة مع ممثلي ميليشيات الحوثي، بوجود الصليب الأحمر، ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، في العاصمة الأردنية عمان، كان إيجابياً وفعالاً. مشيرا إلى أن اجتماعات اللجنة انتهت بشكل إيجابي، وتم الاتفاق على أن تظل الجولة مفتوحة، لافتاً إلى أن جميع الخطوات العملية ستتضح بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة.

وتحت عنوان "قوات قسد تُطلق المعركة الحاسمة ضد داعش"، أفادت "الخليج" بأن قوات سوريا الديمقراطية وهي تحالف فصائل كردية وعربية تدعمه واشنطن، أعلنت أمس السبت، بدء المعركة الحاسمة لإنهاء ما تبقى من وجود مسلحي داعش شرقي البلاد. وقال مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية "المعركة بدأت".

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية على حسابها في "تويتر" أنها "أطلقت المعركة الحاسمة لإنهاء ما تبقى من إرهابيي داعش". وكشفت "البيان" تحت عنوان "بعد الطائرة الفارهة.. قطر تقدم حافلة فاخرة إلى أردوغان"، أن قطر أضافت هدية جديدة إلى قائمة الهدايا الفاخرة المقدمة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فبعد 5 أشهر من الطائرة الفارهة، التي أهداها أمير قطر، قدمت شركة تركية- قطرية حافلة فاخرة إلى رئاسة الجمهورية التركية. وذكر موقع "أحوال" أن أردوغان استقبل الهدية المقدمة من قبل شركة "BMC" للصناعات العسكرية في مقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة أنقرة. وكان لافتاً حضور أردوغان شخصياً لتسلم الهدية، حيث تفقد الحافلة وحصل على معلومات مفصلة عنها من عضو مجلس إدارة الشركة، طالب ترك وطه ياسين أوزترك، بحسب صحف تركية معارضة.

وحول تطورات الأوضاع في فرنسا ذكرت "الاتحاد" أن احتجاجات أمس السبت، التي نظمتها حركة السترات الصفراء في فرنسا، شهدت مشاجرات وأعمال عنف في العاصمة باريس حيث أصيب أحد المتظاهرين. وبدأت احتجاجات متظاهري السترات الصفراء في منتصف نوفمبر الماضي على ضرائب الوقود ثم اتسعت لتصبح على طبقة سياسية يرون أنها لا تتواصل مع الجماهير. وفي باريس، سار عدة آلاف، السبت للأسبوع الثالث عشر على التوالي، بجوار رموز السلطة مثل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وتعرّض متظاهر من محتجي "السترات الصفراء" لإصابة خطرة في اليد، خلال مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن قرب مقر الجمعية الوطنية في باريس، حسبما أفاد أحد المسعفين المتطوعين. وقالت وزارة الداخلية إن عدد المحتجين في فرنسا بلغ 12 ألفاً بينهم أربعة آلاف في باريس. لكن مصدراً في الشرطة قال إن العدد أعلى إذ شارك 21 ألفاً في مسيرات خارج باريس.

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