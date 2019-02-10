صحف سعودية: تفاقم المعيشة في دمشق وسط «عجز الأصدقاء»

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الصحف تناولت ترشيح أحزاب "الموالاة" رسمياً في تجمع حاشد بالجزائر العاصمة، أمس، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 إبريل المقبل

تناولت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم، الأحد، العديد من القضايا والموضوعات التي سلطت الضوء على مناطق الصراع في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها تطورات الشأن اليمني. تحت عنوان "تفاقم أزمة المعيشة في دمشق وسط عجز الأصدقاء"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه ترسخت لدى الكثيرين في دمشق قناعة بأن حياتهم المعيشية لن تتحسن، بل ستزداد صعوبة أكثر مما كانت عليه في فترات اشتداد الحرب خلال السنوات السابقة، بسبب "عجز أصدقاء" النظام السوري، في إشارة إلى روسيا وإيران.

وتشهد عموم مناطق سيطرة النظام منذ أكثر من شهرين، أزمات خانقة في توفر الغاز المنزلي، ونقصاً كبيراً في وقود التدفئة وإعادة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، إضافة إلى تراجع قياسي في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تحليق جديد في الأسعار ضيق سبل العيش، وجعل الحياة بالغة الصعوبة. ورغم

وتشهد عموم مناطق سيطرة النظام منذ أكثر من شهرين، أزمات خانقة في توفر الغاز المنزلي، ونقصاً كبيراً في وقود التدفئة وإعادة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، إضافة إلى تراجع قياسي في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تحليق جديد في الأسعار ضيق سبل العيش، وجعل الحياة بالغة الصعوبة. ورغم تأكيد الحكومة في بداية الأزمات أنها "عابرة وسيتم تجاوزها خلال أيام"، فإن الوضع بقي على حاله، بل ازداد تفاقماً. فيما أشارت صحيفة "الحياة" إلى بدء قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شرق سوريا هجومها الأخير ضد تنظيم "داعش"، المحاصر حالياً في منطقة هي أقل من واحد في المئة من مساحة "الخلافة" التي أعلنها قبل سنوات. وقصفت طائرات التحالف الدولي، أمس، انتحاريين من تنظيم داعش حاولوا التسلل إلى حقل العمر النفطي في ريف دير الزور السورية. وأسفر القصف عن مقتل 10 انتحاريين من التنظيم، وفرار اثنين آخرين، فيما بدأت عمليات لتعقب الفارين. صحيفة "الجزيرة" كشفت عن طالب التحالف لدعم الشرعية في اليمن المواطنين اليمنيين في صنعاء بعدم الاقتراب من المواقع العسكرية باعتبارها أهدافًا عسكرية مشروعة للجيش اليمني ودول التحالف. وأكد التحالف بأنه سوف يستهدف مواقع تخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار وعربات إطلاق الصواريخ البالستية في صنعاء.

وتحت عنوان "الحوثيون شوهوا الزيدية بأفكار إيرانية"، نقلت صحيفة "الوطن" عن الباحث في المذهب الزيدي، الشيخ أحمد مفضل قوله "إن الحوثيين خرجوا عن المذهب الزيدي، خاصة بعدما سافر عدد منهم إلى إيران، وعادوا ليشوهوا المذهب بأفكار إيرانية، مختلفة تماما عن فكر الزيدية". وأضاف أن عبد الملك الحوثي يلعب على المذهب الزيدي، ولكن بالمغالطات الإثني عشرية الإيرانية، مشيرا إلى أن الحوثيين عندما دخلوا صنعاء حاصروا علماء الزيدية وأجبروهم على التوقيع على ما يسمى "الوثيقة"، والتي تتضمن قليلا من الزيدية وكثيرا من الجارودية والفارسية.



وتحت عنوان "أحزاب الموالاة ترشح رسمياً بوتفليقة لولاية خامسة"، كشفت "الشرق الأوسط" عن ترشيح أحزاب "الموالاة" رسمياً في تجمع حاشد بالجزائر العاصمة، أمس، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 إبريل المقبل. وقال معاذ بوشارب رئيس البرلمان الجزائري ومنسق "هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني"، في التجمع: "نعلن اليوم رسمياً بوتفليقة مرشحاً لرئاسيات 2019 عن حزب جبهة التحرير الوطني". مضيفا خلال كلمته التي ألقاها خلال افتتاح تجمع 4 تشكيلات سياسية موالية للسلطة بـ"القاعة البيضوية" بالعاصمة، إن الجزائر تعيش استقراراً أمنياً بفضل حكمة بوتفليقة. والجيش الجزائري ازداد قوة بعد اعتلاء بوتفليقة لرئاسة البلاد.

وأفادت "الحياة" بأن مصر سترأس اليوم قمة الاتحاد الإفريقي، للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 2002 ، ولمدة سنة، تليها ترؤسها أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة في الاتحاد. في الوقت ذاته، أعلنت القاهرة عقد قمة ثلاثية على هامش القمة، تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد. وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى أديس أبابا أمس، في ظلّ حفاوة بالغة، تمهيداً لتسلمه رئاسة بلاده للاتحاد الإفريقي. واعتبر الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي ترؤس بلاده الاتحاد خلفاً لمنظمة الوحدة الإفريقية، تتويجاً لجهودها خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الطرف، وتجسيداً لاستعادة الدور المحوري لمصر، بوصفها إحدى الدول المؤسّسة لمنظمة الوحدة الإفريقية الأم، في ستينيات القرن العشرين. محليا، كشفت صحيفة "عكاظ" أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة الفاتورة المجمعة، بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص، التي تهدف إلى تقديم الدعم للمنشآت الملتزمة بالتوطين، والتي تنص على إعادة مبالغ الفاتورة المسددة للمنشآت الملتزمة بالتوطين ذات نطاقات البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الأخضر المتوسط أو الأخضر المنخفض لمدة 12 شهراً، وإعفائها من كامل القيمة في حال عدم السداد.

ورفع وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة الإشرافية لخطة تحفيز القطاع الخاص الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده على الموافقة على المبادرة، التي جاءت تحفيزًا وتمكينًا للقطاع الخاص وتقديرًا لأدواره التنموية، مؤكدين أن المبادرة ستدعم المنشآت لتحقيق أهدافها؛ وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات. وتتضمن المبادرة مهلة لتحفيز المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر للانتقال إلى النطاقات الأعلى ورفع متوسط نسب التوطين خلال 12 شهرا للاستفادة من دعم المبادرة.

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