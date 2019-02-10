انت الان تتابع لن نسمح بالفوضى.. السودان: حل الأزمة بصندوق الاقتراع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال مدير الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول صلاح عبد الله قوش، اليوم الأحد، إن القوات النظامية كافة في بلاده مصطفة تماما وراء الشرعية، مشددًا على أنها لن تسمح بانزلاق السودان إلى الفوضى كما يحدث في الدول الأخرى، مؤكدًا أن «السبيل الوحيد للتغيير هو صناديق الاقتراع»، مضيفًا أن «السودان لكل السودانيين وأن المحسوبية مرفوضة ولا تهاون خلال المرحلة القادمة في التعامل مع المتقاعسين أيا كانت صفاتهم ومواقعهم في صلب الدولة»، وذلك وفقا لما نشره المركز السوداني للخدمات الصحفية.

وأكد المسؤول السوداني، ضرورة الالتفات الجاد لقضايا الشباب الحقيقية ومطالبهم الموضوعية، دون مزيد من التوضيح، وذلك وفقًا لـ«سبوتنيك». وكشف رئيس الوزراء السوداني، في وقت سابق، أن انفصال جنوب السودان سبب أزمة اقتصادية كبيرة للسودان، بفقدان «الدولة نحو 90% من إيرادات النقد الأجنبي، مطالبًا