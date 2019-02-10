بوتفليقة يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

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وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الرئيس سيعلن ترشحه، اليوم، في رسالة موجهة للأمة تبثها اليوم الأحد.
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
وكان ائتلاف ما يسمى بالتحالف الرئاسي في الجزائر قد أعلن، أمس السبت، ترشيح الرئيس عبد العزيز بو تفليقة لولاية خامسة.
وبحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، أجمعت جميع أعضاء ما يسمى "التحالف الرئاسي" إعلان الرئيس بو تفليقة مرشحا لولاية خامسة.
وأشارت الصحيفة إلى أن آخر من صوت على ترشيح بوتفليقة من أعضاء الائتلاف، حزب الحركة الشعبية، الذي يقوده وزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس.
ومن شأن ترشح الرئيس بوتفليقة أن يعيد ترتيب أوراق الانتخابات الرئاسية، فهناك الكثير من المترشحين أو الراغبين في الترشح قد ربطوا مصيرهم بترشح الرئيس، وفي هذا الصدد، لا يستبعد أن تشهد الساحة السياسية انسحابات من السباق، فيما يبقى مرشحون آخرون متمسكون بـ"المنافسة".
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