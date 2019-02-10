بوتفليقة يعلن ترشحه لرئاسيات أبريل 2019

وكالة الأنباء الجزائرية الصفحة الرئيسية > الدول العربية, عناوين اليوم 10.02.2019 Algeria خاص الأرشيف الجزائر/ الخليج 365 Advertisements أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه لرئاسيات ابريل/ نيسان 2019، وفق وكالة انباء البلاد الرسمية. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية ان بوتفليقة سيعلن ذلك في "رسالة موجهة للأمة" ستبثها اليوم الأحد. ووفق ما أوردته الوكالة، "يعتزم بوتفليقة في رسالته المبادرة، بدءا من هذه السنة وفي حالة انتخابه، بتنظيم ندوة وطنية شاملة تهدف الى اعداد أرضية سياسية و اقتصادية واجتماعية وامكانية اقتراح اثراء الدستور". يتبع// اخبار مرتبط

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