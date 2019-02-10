عشرات من المستوطنين اليهود يقتحمون #المسجد_الأقصى

الخليج - واس

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، بأن 55 مستوطناً، ،اقتحموا المسجد الأقصى وعبر مجموعات متتالية، استمعوا لشروح حول المعبد والهيكل المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة.