استدعاء 476 مكيف سبيليت “AUX”و “ksacoolex”

صحيفة الخليج الالكترونية استدعت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الأحد 296 مكيف سبيليت “AUX” للطراز (AUX 18CF) و 180 مكيف سبيليت “ksacoolex”للطراز (FCWH-018)، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمنتج من خلال ( recall.sa ) والتواصل مع الوكلاء لسحب المنتج “AUX” واستبداله بمنتج مطابق مجاناً، أو استرداد مبلغ الشراء نقداً لمنتجات “ksacoolex”.

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