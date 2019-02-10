شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تطلق آخر إصدارات «كروم».. بميزات مريحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 -وكالات:

نقلت جوجل أحدث إصدار من نظام التشغيل Chrome من الإصدار التجريبي إلى وضع الإصدار، والذي جاء تحت اسم Chrome OS 72، حيث يضم العديد من التغييرات التي يمكن ملاحظتها، للمستخدمين الذين يعتمدون على هذا النوع من الأجهزة.

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ووفقاً لما نشره موقع Phonearena الهندي، فإن أحد أكبر التعديلات في النظام الجديد هو التكامل الأصلي لمساعد جوجل مع نظام التشغيل أندرويد 9، وهو ما يعنى وصوله إلى المزيد من أجهزة Chromebook.

وعلى غرار نظام التشغيل أندرويد، يوجد شريط في وسط الشاشة يمكن توسيعه ليتمكّن المستخدمون من الكتابة فيه أو الوصول إليه عبر عناصر التحكم في الصوت.

وإذا كنت تستخدم نظام التشغيل Chrome على بعض أجهزة الكمبيوتر اللحى القابلة للتحويل مثل Pixel Slate، فستتمكن على الأرجح من تحديث متصفح Chrome التي تسهل التحكم في الشاشة التي تعمل باللمس أثناء استخدام وضع الجهاز اللوحي.