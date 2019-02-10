شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يكشف تفاصيل الدفعة الـ15 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن برنامج “حساب المواطن”، اليوم الخميس، تفاصيل إيداع الدفعة الـ15 لمستحقي الدعم عن شهر فبراير.

وذكر البرنامج أنه تم إيداع 2.4 مليار ريال في الحسابات البنكية للمستحقين، و18.1 مليون تعويضات عن دفعات سابقة.

وأوضح أن 84% من الأُسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم، وعددهم 12.4 مليون مستفيد وتابع، مبيناً أن متوسط مقدار الدعم للأسر المستحقة استحقاقا كاملا بلغ 1000 ريال.

Advertisements

وأضاف أن إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية بلغ أكثر من 34.8 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ15 دفعة أكثر من 291 مليون ريال.

من جهته، ذكر المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أن 44% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل، مبيناً أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد.