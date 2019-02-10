سلاح حزب الله يضع الحكومة اللبنانية في مهمة صعبة

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بعد تجاهل البيان الوزاري الأول للحكومة اللبنانية ملف سلاح حزب الله، دعا مجلس الأمن الحكومة إلى نزع سلاح جميع الميليشيات، حتى لا تكون هناك أسلحة غير أسلحة الدولة

يبدو أن إشكالية سلاح "حزب الله" ستكون العائق والتحدي الأكبر أمام الحكومة اللبنانية الجديدة في تحقيق أهدافها، وربما يشكل سلاح "حزب الله" النقطة التي لن يتفق عليها الجميع نظرا للطوائف المختلفة التي تشكل الحكومة الجديدة وفي مقدمتها الحزب وحلفاؤه. "إلى العمل" كان هذا عنوان البيان الوزاري الأول للحكومة الثالثة للرئيس سعد الحريري فبعد أيام من إعلان تشكيلها، هذا البيان لم يحسم بعض الموضوعات القديمة، من بينها سلاح حزب الله، وهو ما أدى إلى توجيه قوى سياسية لبنانية العديد من الانتقادات إلى الحكومة لتجاهل هذا الملف الشائك.

البيان الوزاري جاء مشابها لبيانات أخرى، بتعديلات لغوية بسيطة ومن دون خلافات جوهرية، وأنه سيحال إلى مجلس النواب اللبناني لأخذ الثقة. الباحث السياسي الدكتور خالد العزي، رأى أن البيان الوزاري تناول سلاح حزب الله، في إطار الكلام غير الواضح بحق لبنان في الدفاع وتحرير الأراضي المحتلة، رافضا اقتراح "حزب

البيان الوزاري جاء مشابها لبيانات أخرى، بتعديلات لغوية بسيطة ومن دون خلافات جوهرية، وأنه سيحال إلى مجلس النواب اللبناني لأخذ الثقة. الباحث السياسي الدكتور خالد العزي، رأى أن البيان الوزاري تناول سلاح حزب الله، في إطار الكلام غير الواضح بحق لبنان في الدفاع وتحرير الأراضي المحتلة، رافضا اقتراح "حزب القوات" بحصر السلاح والدفاع بيد الدولة، مما أبقى القضية مفتوحة في تصعيد المواجهات بين لبنان وإسرائيل وتهديد لبنان من قبل إيران، التي تعتبر بأنها تفرض شروطها بالمواجهة للحصول على مكتسبات أو فتح الحوار مع الولايات المتحدة لتحسين شروطها. لبنان يكسر الجمود السياسي بـ«تشريع الضرورة» ولفت العزي إلى أن إنجاز الحكومة الحالية بيانها الوزاري بأقل وقت ممكن بعكس الحكومات السابقة التي تخللتها مشكلات، جاء لأن البيان تم الاتفاق عليه بين أطراف ثلاثة مسبقا "حزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل"، كونهم اعتمدوا البيان الحكومي السابق لحكومة الرئيس الحريري بظل العهد الجديد، بحسب "الوطن" السعودية. رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة، طالب "حزب الله" بالالتزام بتعهداته التي قطعها للنأي بالنفس وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

واتهم السنيورة "حزب الله" بأنه يستخدم سلاحه للعبث بالتوازنات الداخلية، مما أثر على دور الدولة وهيبتها، داعيا إياه إلى التفاهم من أجل ألا يؤدي موقفه إلى استمرار تسلطه على الدولة اللبنانية. Advertisements وتطرق السنيورة إلى دور إيران، مطالبا إياها بموقف واضح وصريح، وقال: لا يمكن أن تستمر في هذه المقاربات للمشكلات في المنطقة العربية، بأنها تقول ولا تستحي أنها تسيطر على 4 عواصم عربية ، وفقا لـ"المستقبل". أول التحديات التي تواجهها الحكومة ليست على المستوى الداخلي فقط إلا أن هذا التحدي يتمثل أيضا على صعيد السياسة الدولية، حيث دعا مجلس الأمن الدولي الحكومة إلى "نزع سلاح جميع الميليشيات، حتى لا تكون هناك أسلحة غير أسلحة الدولة". الحريري يبرئ لبنان من استضافة «نصر الله» الحوثيين ودعا إلى التزام سياسة "النأي بالنفس" عن أي نزاعات خارجية، وأكد المجلس دعمه لاستقرار لبنان وسيادته واستقلاله، وجاء في بيان صدر عن مجلس الأمن اليوم السبت أن "القوات المسلحة اللبنانية هي القوات الشرعية الوحيدة في البلاد، كما ورد في الدستور واتفاق الطائف".

وفي الوقت الذي رحب فيه مجلس الأمن بتشكيل الحكومة ، يبدو أن مطلب المجلس جاء ردا على تجاهل البيان الوزاري الأول للحكومة اللبنانية لملف سلاح حزب الله. ولا يقتصر الأمر على الأسلحة التقليدية لحزب الله، فقد كشف موقع "The Cipher Brief" الأمريكي المتخصص بالدراسات الأمنية الإلكترونية عن دراسة جديدة عن نشاط "حزب الله" الإلكتروني في السنوات العشر الأخيرة. وبحسب الموقع الأمريكي، يتلقى الفريق الإلكتروني التابع لـ"حزب الله" تدريبات في إيران على البرامج المتخصصة بالقرصنة بتوجيهات وقيادة قراصنة إيرانيين تحت مسمى "ماجيك كيتن" التي يعتبرها العالم مجموعة تجسس واسعة تعمل في الشرق الأوسط وأوروبا، وفقا لـ"سبوتنيك". هل يتأثر اقتصاد لبنان بالعقوبات الأمريكية على إيران؟ وأعلن عن تشكيل الحكومة في 31 يناير الماضي بعد أزمة استمرت لتسعة أشهر بين الفرقاء السياسيين اللبنانيين استمرت خلالها الخلافات على توزيع حقائب الحكومة، وفي الوقت الذي انتظر فيه اللبنانيون خروج الحكومة الجديدة حيث كانوا يعقدون عليها الكثير من الآمال نجد أن سلاح حزب الله جعل تلك الحكومة في مهمة شائكة وصعبة ربما يصعب تجاوزها.

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