انت الان تتابع بأمر البشير.. الإفراج عن 11 صحفيا‎ من سجون السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أطلق الأمن السوداني سراح 11 صحفيا جرى اعتقالهم خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرا، احتجاجًا على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى شح الخبز، إذ قال المركز السوداني للخدمات الصحفية، «إن الأمن أطلق سراح الصحفيين المحتجزين إنفاذا لقرار الرئيس عمر البشير، بعد أن تعهد خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف وكتاب الأعمدة وقادة أجهزة الإعلام المحلية، مساء الأربعاء الماضي، بإطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين وحل كل القضايا المتعلقة بالصحافة والإعلام»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأضاف المركز السوداني للخدمات الصحفية أن عدد المفرج عنهم بلغ 11 صحفيا، بينهم رئيسة تحرير صحيفة الميدان التابعة للحزب الشيوعي السوداني إيمان عثمان. وثمن نائب رئيس اتحاد الصحفيين، محمد الفاتح، إطلاق سراح الصحفيين، معتبرا أن «الخطوة تصب في إطار احترام المهنة وتؤدي إلى الاستقرار والابتعاد عما ينتهك